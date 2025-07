Udine alla sbarra, passaggio a livello bloccato per quasi un’ora

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Automobilisti, pedoni e ciclisti bloccati per circa un’ora da un passaggio a livello guasto. E’ successo ieri pomeriggio, a Udine, all’incrocio tra via Cividale e l’ormai discussa ferrovia a binario unico che divide il capoluogo friulano in due. Il blocco, probabilmente causato da uno sbalzo di corrente, si è verificato attorno alle 18.00, quando i conducenti in coda non hanno visto più le sbarre rialzarsi dopo l’ultimo transito. La causa, ci ha fatto sapere Rfi, sarebbe imputabile ad un guasto che si è verificato all’apparato centrale di Udine, che ha avuto una conseguente ricaduta sul sistema di distanziamento dei treni influendo sui passaggi a livello in linea.

Infuriati per la lunga attesa, in molti hanno scavalcato pericolosamente le barriere e la rotaia, qualcuno anche lanciando al di là dei due ostacoli la propria bicicletta.

Non è la prima volta che accade un disguido del genere, ci ha riferito il consigliere comunale del Pd Matteo Mansi, che da 14 anni lotta per dismettere la tratta ferroviaria. “L’ultimo guasto si è verificato una settimana fa – riferisce il dem-, ma in un anno quello stesso passaggio a livello si blocca mediamente 20-30 volte l’anno, o a causa del freddo, del caldo, dei lavori in corso, o a seguito di interruzioni di corrente”.

“Allo stato attuale passano ogni giorno dai 24 ai 26 treni passeggeri, tra cui quelli della Fuc, di Trenitalia, il Micotra dell’austriaca Obb, oltre ad alcuni treni notturni internazionali e ad alcune locomotive destinate al Punto Movimento Vat”, aggiunge Mansi.

“Dal 2018, quando era stato detto nei tavoli di concertazione che un terzo dei treni passeggeri si voleva farli transitare nella vicina tratta interrata, non si è mosso nulla e stiamo aspettando da anni che l’assessore regionale Amirante venga in Commissione a riferire sul Nodo di Udine e sulla questione dei passaggi a livello”.

“Si tratta di una questione gravosa”, ha commentato l’assessore Marchiol, “ma il Comune di Udine sta facendo il possibile per mettersi in dialogo con il Ministro delle infrastrutture, Rfi e la Regione. Vogliamo arrivare ad un cambiamento e porteremo ai tavoli le esigenze del territorio e la voce dei cittadini”.