Udine: ammazza l’ex moglie in via Joppi, fugge e si schianta sulla Pontebbana

Udine sotto shock per il femminicidio accaduto questa mattina tra le 11,30 e le 12 in via Joppi. Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino tunisino classe ’66, Saadi Mohamed Naceur, avrebbe ucciso l’ex moglie, Samia Bent Rejab Kedim, classe ’78, dalla quale aveva il divieto di avvicinamento. Nonostante la misura del braccialetto elettronico, l’uomo è riuscito ad incontrare la donna al primo piano della palazzina al numero 71, in cui l’ex consorte viveva. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari a Monfalcone. La coppia aveva tre figli: uno attualmente si trova a Londra, il più piccolo viveva con la mamma. Il presunto assassino, dopo aver commesso il fatto, è fuggito e si è schiantato contro un camion cisterna sulla ss13, nel tratto tra Basiliano e Basagliapenta. Attualmente la scientifica è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.