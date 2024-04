Udine, anticipo d’estate con 20 gradi

Anticipo d’estate oggi in tutta la regione. A Udine il termometro segnava 20 gradi e con caldo in centro tanta gente passeggia e si gode la giornata di sole nei tavolini dei bar all’aperto. “Temperature ben superiori alla media – commenta il previsore di Telefriuli Antonino Renda – e domani sarà l’apice dell’ondata di caldo. Temperature da luglio sul tarvisiano oltre ai 22 gradi e domani si toccheranno i 25 gradi. Medie montane da piena estate. In pianura domani si registreranno temperature 10 gradi sopra la media mentre sulla costa l’anomalia termica sarà minore e le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi”. Temperature molto elevate dunque un po’ in tutta la regione. A Tolmezzo nella giornata si sono raggiunti i 20 gradi. Ha fatto caldo in particolare in montagna e in quota, ma c’è ancora un po’ di inversione termica, per quanto moderata, nei bassi strati. Lunedì farà ancora calo ma le temperature subiranno un calo tra martedì e mercoledì.