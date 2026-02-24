Udine: anziana in bici investita in via Pradamano

Una donna di circa 80 anni è stata investita questa mattina, poco dopo le 11, mentre pedalava in via Pradamano, a Udine. Ad urtarla e a farla finire malamente a terra una Lancia Ypsilon guidata da un anziano proveniente da via di Brazzà. La vittima dell’incidente, residente a Baldasseria, è stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti, tra i quali una dottoressa e un’infermiera che le hanno prestato le prime medicazioni in attesa del personale sanitario.

Per proteggere la donna sanguinante a terra, il furgone di un testimone è stato posizionato di traverso, in mezzo alla carreggiata. Sul posto è intervenuto anche un nonno vigile che abita in zona per dirigere il traffico. La donna è stata poi presa in carico dal personale medico e trasferita in ambulanza all’ospedale di Udine. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale.