BUSINESS FVG
martedì 24 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udine: anziana in bici investita in via Pradamano
Versa, a tre mesi la rabbia dei residenti per la non...
Udine primo capoluogo del FVG a dotarsi del Piano zero del...
Plusvalenze Mandragora, rito abbreviato per i vertici dell’Udinese
Udine: nessuna stretta contro le false residenze
L’abbraccio di Sappada a Lisa Vittozzi e Davide Graz
Codice terziario: Bini, attivazione regolamenti e bandi entro 2026
Università-impresa, 18 progetti da 4 bandi di 6 milioni di euro
Albatros Enduro Country, trionfo di Marconato e Minot a Sacile
Lezione gratuita “Le Criptovalute: Informazione, Sicurezza e Opportunità”” 
BUSINESS FVG


Cronaca

Udine: anziana in bici investita in via Pradamano

Soccorso immediato dei passanti prima dell’arrivo dell’ambulanza: traffico regolato anche da un nonno vigile
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Una donna di circa 80 anni è stata investita questa mattina, poco dopo le 11, mentre pedalava in via Pradamano, a Udine. Ad urtarla e a farla finire malamente a terra una Lancia Ypsilon guidata da un anziano proveniente da via di Brazzà. La vittima dell’incidente, residente a Baldasseria, è stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti, tra i quali una dottoressa e un’infermiera che le hanno prestato le prime medicazioni in attesa del personale sanitario.

Per proteggere la donna sanguinante a terra, il furgone di un testimone è stato posizionato di traverso, in mezzo alla carreggiata. Sul posto è intervenuto anche un nonno vigile che abita in zona per dirigere il traffico. La donna è stata poi presa in carico dal personale medico e trasferita in ambulanza all’ospedale di Udine. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale.

