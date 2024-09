A Udine apre “Il Custode del Villaggio”, nuovo spazio nel quartiere del Villaggio del Sole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha aperto “Il Custode del Villaggio” in via del pioppo 57, nei pressi della Scuola primaria e secondaria Tiepolo di Udine. Uno spazio rinnovato, accogliente per svolgere attività sia spontanee che organizzate, anche con la partecipazione delle associazioni del territorio. L’iniziativa è proposta dall’ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà della Regione FVG ODV con il contributo della Regione e del Comune di Udine, in collaborazione con l’Istituto comprensivo del quartiere.