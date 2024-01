Tenta di fermare le auto, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un marocchino di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato ieri notte dai carabinieri.

Alla centrale operativa dell’Arma è arrivata la segnalazione di un uomo, in evidente stato di agitazione, che in via Cividale stava tentando di fermare i mezzi in transito. Un comportamento che stava mettendo a repentaglio la sua vita, dal momento che ha rischiato di essere investito più volte, e che stava creando pericolo per la circolazione stradale.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della stazione di Udine Est. I militari hanno cercato in tutti i modi di far ragionare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare. Anzi, nel corso delle procedure d’identificazione, il 23enne si è opposto ai carabinieri che sono stati più volte colpiti. Fortunatamente hanno riportato lievi contusioni.

Il marocchino, dopo essere stato arrestato, è stato condotto all’ospedale di Udine dove, in attesa del processo per direttissima atteso per la giornata di oggi, è tenuto in osservazione.