Udine, auto contro scooter: traffico in tilt in via Martignacco

Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma pesanti ripercussioni sul traffico, questa mattina mattina a Udine, dopo un incidente stradale accaduto all’incrocio tra via Martignacco e via Tolmezzo.

Attorno alle 10.30, per cause che saranno verificate dalla Polizia Locale di Udine, si sono scontrate una Volkswagen Golf ed uno scooter, in sella al quale viaggiava una donna. Ad avere la peggio quest’ultima, rimasta a terra, ma sempre cosciente e vigile. Ad allertare i soccorsi sono stati gli avventori del Panificio Carlet. In pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale e il 118 con un’ambulanza.

Il traffico è andato in tilt, con rallentamenti e una lunga coda in particolare lungo via Martignacco. La situazione ha iniziato a normalizzarsi attorno alle 11, dopo che la donna rimasta ferita è stata portata all’ospedale e i mezzi incidentati sono stati rimossi.