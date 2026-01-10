Auto si rovescia nella roggia a Udine, muore a 60 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un malore improvviso. Stefano Ligi, 60 anni compiuti lo scorso giugno, questa mattina ha avuto giusto il tempo per accostare l’auto che conduceva, una Volvo C60, su un ponticello che separa via Planis dall’immobile adiacente. Poi, involontariamente, ha sterzato e con un’accelerata improvvisa è finito con il suv oltre il parapetto, precipitando nella roggia di Palma. Il veicolo si è cappottato e Ligi è rimasto per più di dieci minuti sott’acqua. Le sue condizioni, all’arrivo dei soccorsi, sono apparse subito disperate. Morirà dopo il trasporto all’ospedale.

La tragedia si è consumata alle 10.30 a Udine. Fatale al 60enne, che abitava in città, il malore a seguito del quale la sua Volvo è precipita nella roggia. A ricostruire quei momenti drammatici è stato il comandante della polizia locale, Paolo Carestiato, i cui agenti hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Il suv, non senza poche difficoltà, è stato recuperato dai vigili del fuoco.