Udine presidiata da 1000 uomini delle forze dell’ordine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro storico da questa mattina è sorvegliato in maniera massiccia dalle forze dell’ordine che pattugliano con diversi mezzi in particolare le strade e i luoghi sensibili che saranno attraversati o sfiorati dalla manifestazione pro-Palestina indetta da 85 associazioni e che radunerà circa 4 mila persone.

Il clima pre-partita ha reso particolare il clima che si vive nel centro città, dove diversi commercianti ed esercenti ci hanno riferito di voler abbassare le serrande al primo cenno di scontro.

Che non sarebbe stata una partita come le altre lo si era già capito tre mesi fa, quando il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, aveva negato il patrocinio, poi concesso all’ultimo, al match di Nations League.

Tra loro anche i titolari di attività che non saranno coinvolte dallo sfilamento. Ma se l’atmosfera è diversa, la situazione sembra totalmente sotto controllo.

Il dispositivo complessivo messo in campo da Prefettura e Questura di Udine vedrà impiegati circa mille uomini, sia in borghese che in divisa. Una scelta adottata per dare una cornice di sicurezza sia allo Stadio Friuli che nel centro di Udine. Tra loro, ci saranno militari dell’Arma, delle Fiamme Gialle e agenti provenienti dal nord Italia, ma anche da reparti del Centro del Paese, a rinforzo del personale già presente nel capoluogo e in regione.

Proprio in Borgo stazione, transenne disseminate qua e là sono pronte per essere posizionate al punto di raccolta dei manifestanti, che alle 17 partiranno da Piazza della Repubblica e che sono attesi in piazza XX settembre attorno alle 19.30.

Al di là della chiusura al traffico delle strade coinvolte durante il passaggio del corteo, è stato disposto dalla polizia locale un divieto di transito e di sosta, a partire dalle 15.45, lungo via Roma, viale Europa Unita, piazzale D’Annunzio, piazzetta del Pozzo, via Aquileia, via Vittorio Veneto, piazzetta Beato Bertrando, piazza Duomo, via Stringher e piazza XX Settembre. Conseguentemente, diversi residenti non potranno uscire con la propria macchina dalle autorimesse della zona interdetta.

Nel pomeriggio, infine, saranno attivati posti di blocco e misure di prevenzione per evitare possibili tensioni e scontri.