Udine blindata, Italia-Israele in uno stadio Friuli ‘fortificato’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non sarà una partita come le altre. Per il match di Nations League tra Italia e Israele, in programma lunedì alle 20:45, lo Stadio Friuli è stato fortificato. L’impianto è stato circondato da barriere di sicurezza alte più di due metri, con cordoni di pre-filtraggio a delimitare la zona rossa, off-limits già da venerdì scorso. Imponente anche il dispiegamento delle forze dell’ordine, con 450 agenti giunti da tutto il Nord Italia. Si tratta di una serie di misure di sicurezza che obbligheranno i tifosi ad arrivare in anticipo al Bluenergy Stadium, poiché i controlli saranno lunghi e rigorosi.

In tutte le strade attorno all’area del Friuli sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli in caso di violazione. La polizia locale ha modificato la viabilità attorno alla struttura sportiva: fino alle 12 di martedì sarà vietato il transito in via Candolini, la strada a ovest dell’impianto. Il traffico proveniente dalla Fiera di Udine, quindi, non potrà svoltare a sinistra e dovrà proseguire diritto. Sarà interdetto anche il passaggio in viale dello Sport all’intersezione con via Sagrado. Le misure di sicurezza prevedono, inoltre, la chiusura di diverse strade cittadine e un controllo rafforzato nei pressi dell’hotel Là di Moret, dove alloggerà la nazionale israeliana.

Le vendite dei biglietti per la partita restano modeste, con meno di 12 mila tagliandi acquistati, forse a causa del clima di tensione e delle preoccupazioni legate alla sicurezza.

Anche il centro di Udine sarà sorvegliato attentamente, in vista del corteo pro-Palestina che radunerà circa 4 mila persone. La manifestazione, sostenuta da 85 associazioni, partirà alle 17 da Piazza della Repubblica e attraverserà la città fino a piazza XX Settembre. Sono previsti, anche in questo caso, posti di blocco e misure di prevenzione per evitare possibili tensioni e scontri. Il corteo sarà monitorato da un consistente schieramento di forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire una protesta pacifica.