Udine blindata per Italia-Israele

I dettagli saranno discussi domani in Questura, dove si riuniranno i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, ma le linee guida per garantire la sicurezza a Udine lunedì prossimo, quando alle 20.45 allo Stadio Friuli ci sarà la partita Italia-Israele di Nation League, sono già tracciate. E visto quanto accaduto nei giorni scorsi a Roma, tanti imprenditori che operano in centro hanno deciso di far lavorare i propri dipendenti da remoto.

Come deciso dal Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico nei giorni scorsi, l’incontro sarà a porte aperte, ma gli ingressi allo stadio saranno controllati minuziosamente da 450 steward e attorno alla struttura sarà istituita una zona rossa, off-limits fin da sabato sera.

L’obiettivo è che l’evento sportivo non entri in contatto con la manifestazione pro Palestina prevista per lunedì alle 17, quando il corteo (al quale hanno aderito decine di gruppi, anche da fuori regione) partirà da piazza della Repubblica per raggiungere piazza XX settembre. La manifestazione terminerà un’ora prima del fischio d’inizio dell’incontro di calcio.

Il Gruppo operativo della sicurezza, che come accennato si riunirà domani in Questura, definirà il piano di sicurezza nei dettagli, dalle vie da interdire al traffico alla disposizione delle forze dell’ordine nelle strade cittadine.