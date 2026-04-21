Udine, cambia volto il nodo del Centro Studi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si avvia alla conclusione la riqualificazione di piazzale Cavedalis, snodo strategico dell’area del Centro Studi di Udine, ora profondamente trasformato nella viabilità e nella gestione degli spazi. L’intervento ha reso l’incrocio più ordinato e scorrevole, migliorando sicurezza per auto, pedoni e ciclisti in una zona tra le più frequentate della città.

Tra le principali novità c’è la nuova organizzazione dei flussi stradali, che rende più leggibili gli innesti e riduce le criticità storiche dell’area. Grande attenzione anche al verde e al decoro urbano, con nuove alberature, aiuole e arredi che ridisegnano lo spazio pubblico.

A completare l’opera saranno le asfaltature finali, previste nel fine settimana del Primo Maggio, per ridurre l’impatto sulla circolazione. “Restituiamo un piazzale profondamente rinnovato, dove il verde migliora qualità e vivibilità”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol.

Ma la vera novità riguarda la rigenerazione dell’ex Dormisch e del parcheggio interrato di Spazio Villalta. La struttura, a cui si accede dalla nuova rotatoria mentre l’uscita sarà su via Bassi, diventerà strategico – con i suoi 103 posti auto – per centro storico, studenti e pendolari. La sua apertura è prevista entro l’estate.