Udine, parte la campagna per dare nuova vita alle vetrine del centro

L’amministrazione comunale di Udine lancia un nuovo incentivo per dare una rinnovata immagine alla città, partendo dall’allestimento e dall’utilizzo delle vetrine abbandonate. “Vogliamo limitare la sensazione di abbandono e mancanza di decoro, sia in centro storico che nei quartieri, derivanti dalla presenza di vetrine vuote, abbandonate o non curate” spiega l’Assessore Arcella.

“A questa misura si abbina anche lo sgravio dell’occupazione del suolo pubblico per bar, locali e piccoli negozi al dettaglio presenti nei quartieri cittadini, che abbiamo introdotto a dicembre ed è in vigore dal 1° gennaio”. In sostanza la modifica del regolamento comunale inerente alla pubblicità prevede che chi volesse esporre pubblicità all’interno della vetrina del proprio spazio sfitto, potrà farlo con una riduzione del 90 per cento della tariffa.