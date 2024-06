Udine: nel cantiere spunta un ordigno bellico, arrivano gli artificieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ritrovamento di un ordigno bellico, nel cantiere dove sta sorgendo la nuova sede del Mits Academy a Udine, ha tenuto in scacco viale Bassi per un’ora, stamattina, tra le 10 e le 11. La presenza dell’ordigno – rinvenuto da uno degli operai impegnati nell’area ex Dormish – ha fatto fermare i lavori e scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia locale. Il traffico, regolato dagli agenti, lungo il viale è stato bloccato per precauzione fino all’arrivo degli artificieri.

La presenza dell’ordigno vicino a una delle grandi gru del cantiere ha messo in allarme le forze dell’ordine, preoccupate per un’eventuale esplosione. Arrivati gli artificieri hanno constatato che non si trattasse di un ordigno pericoloso, una bomba a mano risalente alla prima guerra mondiale ma inerte. La strada è dunque stata riaperta e i lavori nel cantiere di Corte di Porta Villalta sono potuti proseguire regolarmente.