Udine capitale del gioco domenica 30 maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro storico di Udine si prepara a diventare un grande parco giochi a cielo aperto. Sabato 30 maggio torna la Giornata Mondiale del Gioco, che dalle 11 alle 19 trasformerà la città in uno spazio diffuso dedicato al divertimento, alla creatività e all’incontro tra generazioni.Oltre 60 postazioni gratuite animeranno piazze e luoghi come la Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, piazza Libertà, via Mercatovecchio, Corte Morpurgo, piazza Matteotti, piazza Duomo e la Ludoteca comunale del Giardino del Torso. L’iniziativa, promossa dal Comune di Udine con la collaborazione di associazioni, scuole e realtà del territorio, coinvolgerà più di 50 soggetti tra enti e operatori.Il programma spazia dai giochi da tavolo ai laboratori creativi, dai giochi di ruolo alle attività scientifiche e digitali, fino a letture, giochi con i mattoncini, rompicapo e proposte ambientali ed educative. Ampio spazio anche ai più piccoli, con attività dedicate alla fascia 0-6 anni e ai servizi educativi comunali.Non mancheranno giochi di logica, carte, burraco e proposte ludico-sportive per adulti e famiglie. Una giornata che conferma Udine come città attenta alla crescita, all’inclusione e alla cultura del gioco come strumento educativo e sociale, ha spiegato l’assessore a Cultura e Istruzione Federico Pirone. “Il gioco – ha sottolineato – è uno degli strumenti che utilizziamo per rendere Udine sempre più una città amica delle famiglie e dei bambini”.