GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro storico di Udine si prepara a diventare un grande parco giochi a cielo aperto. Sabato 30 maggio torna la Giornata Mondiale del Gioco, che dalle 11 alle 19 trasformerà la città in uno spazio diffuso dedicato al divertimento, alla creatività e all’incontro tra generazioni.Oltre 60 postazioni gratuite animeranno piazze e luoghi come la Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, piazza Libertà, via Mercatovecchio, Corte Morpurgo, piazza Matteotti, piazza Duomo e la Ludoteca comunale del Giardino del Torso. L’iniziativa, promossa dal Comune di Udine con la collaborazione di associazioni, scuole e realtà del territorio, coinvolgerà più di 50 soggetti tra enti e operatori.Il programma spazia dai giochi da tavolo ai laboratori creativi, dai giochi di ruolo alle attività scientifiche e digitali, fino a letture, giochi con i mattoncini, rompicapo e proposte ambientali ed educative. Ampio spazio anche ai più piccoli, con attività dedicate alla fascia 0-6 anni e ai servizi educativi comunali.Non mancheranno giochi di logica, carte, burraco e proposte ludico-sportive per adulti e famiglie. Una giornata che conferma Udine come città attenta alla crescita, all’inclusione e alla cultura del gioco come strumento educativo e sociale, ha spiegato l’assessore a Cultura e Istruzione Federico Pirone. “Il gioco – ha sottolineato – è uno degli strumenti che utilizziamo per rendere Udine sempre più una città amica delle famiglie e dei bambini”.
Udine capitale del gioco domenica 30 maggio
Per la Giornata Mondiale del Gioco il centro storico di Udine si trasformerà in un grande spazio ludico diffuso con laboratori, giochi e attività educative
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