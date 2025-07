La Via dei Sapori ha celebrato ieri sera 25 anni di eccellenza gastronomica con una cena spettacolo nel Piazzale del Castello di Udine. Una serata tra gusto e cultura con 25 tra i migliori ristoratori del Friuli Venezia Giulia. Telefriuli ha seguito in diretta l’evento, che è stato un successo. E da stasera alle 18,45 prenderà il via la trasmissione legata progetto, dal titolo “Ricette per sognare”, condotta da Alexis Sabot. Andrà in onda ogni giovedì e sabato sempre alle 18,45