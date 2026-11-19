Casa Cosattini sarà la nuova sede dell’Associazione Partigiani Osoppo Friuli. La storica dimora di via Cairoli, a Udine, è stata acquistata dall’associazione grazie a un contributo regionale di 1,8 milioni di euro, destinato anche ai primi lavori di recupero.

“Qui sarà un centro di studi storici”, ha spiegato il vicegovernatore Mario Anzil durante il sopralluogo. La villa ospiterà anche Friuli Storia, l’Archivio Osoppo per la Resistenza in Friuli e la Biblioteca-Archivio Renato Del Din, che custodisce circa 8 mila volumi.

“Trovare degli spazi nuovi per noi era una cosa molto importante”, ha raccontato il presidente dell’associazione Roberto Volpetti. La sede di piazza Primo Maggio era ormai troppo piccola per le attività e la biblioteca.

Il primo lotto riguarda il piano terra, gli edifici annessi e il giardino. I lavori potrebbero partire in primavera. Nella villa vissero Giovanni Cosattini, primo sindaco di Udine dopo la Liberazione, e i figli Luigi e Alberto, entrambi impegnati nella Resistenza. “Qui c’è un pezzo importante della storia di Udine”, ha ricordato Volpetti.