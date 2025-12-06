  • Aiello del Friuli
sabato 6 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udine celebra i 25 anni di episcopato dell’arcivescovo emerito Mazzocato
FVG, imprese in sofferenza in aumento: cresce il rischio usura sotto...
Trofeo Friuli, premiazioni per 120 atleti
In Duomo a Udine la messa per Santa Barbara, patrono dei...
Ater Gorizia, celebrazioni per i 100 anni di storia aperte con...
Legacoop Fvg, bilancio in crescita: produzione a 1,86 miliardi e patrimonio...
Doppio accordo per gli ingegneri di Udine con Danieli e Its...
Go 2025, domani in diretta su Telefriuli il passaggio del testimone
Nuova acciaieria per Abs, il modello green diventa materia di studio
Confermati gli arresti per i “narcos” triestini
CronacaTerritorio

Udine celebra i 25 anni di episcopato dell'arcivescovo emerito Mazzocato

L'8 dicembre Messa in Cattedrale e Giubileo dei catechisti per una giornata di fede e riconoscenza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un doppio appuntamento di fede e gratitudine attende Udine l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata. In Cattedrale si celebreranno i 25 anni di episcopato dell'arcivescovo emerito Andrea Bruno Mazzocato, che ha guidato la Chiesa friulana per quasi quindici anni, fino al 2024. Alle 17 lo stesso monsignore presiederà una Messa di ringraziamento, alla presenza di centinaia di catechisti riuniti nello stesso giorno per il loro Giubileo.

Ordinato vescovo nel 2000 e alla guida delle diocesi di Adria-Rovigo, Treviso e infine Udine, mons. Mazzocato oggi ricopre diversi incarichi ecclesiali e continua a mantenere un forte legame con il Friuli. «Questa terra mi è rimasta nel cuore», confida, ringraziando l'attuale arcivescovo Riccardo Lamba.

Il pomeriggio giubilare dei catechisti partirà alle 15.30 al Santuario delle Grazie, con meditazione, processione e rinnovo delle promesse battesimali, prima di unirsi alla celebrazione per l'anniversario dell'arcivescovo emerito.

Appello alla speranza nel messaggio di Natale di Mazzocato

Redazione

Ultime notizie

Udine celebra i 25 anni di episcopato dell'arcivescovo emerito Mazzocato
FVG, imprese in sofferenza in aumento: cresce il rischio usura sotto le feste
Trofeo Friuli, premiazioni per 120 atleti
In Duomo a Udine la messa per Santa Barbara, patrono dei vigili del fuoco
Ater Gorizia, celebrazioni per i 100 anni di storia aperte con una mostra
