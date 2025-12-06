Udine celebra i 25 anni di episcopato dell’arcivescovo emerito Mazzocato

Un doppio appuntamento di fede e gratitudine attende Udine l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata. In Cattedrale si celebreranno i 25 anni di episcopato dell’arcivescovo emerito Andrea Bruno Mazzocato, che ha guidato la Chiesa friulana per quasi quindici anni, fino al 2024. Alle 17 lo stesso monsignore presiederà una Messa di ringraziamento, alla presenza di centinaia di catechisti riuniti nello stesso giorno per il loro Giubileo.

Ordinato vescovo nel 2000 e alla guida delle diocesi di Adria-Rovigo, Treviso e infine Udine, mons. Mazzocato oggi ricopre diversi incarichi ecclesiali e continua a mantenere un forte legame con il Friuli. «Questa terra mi è rimasta nel cuore», confida, ringraziando l’attuale arcivescovo Riccardo Lamba.

Il pomeriggio giubilare dei catechisti partirà alle 15.30 al Santuario delle Grazie, con meditazione, processione e rinnovo delle promesse battesimali, prima di unirsi alla celebrazione per l’anniversario dell’arcivescovo emerito.