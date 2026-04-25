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Cronaca

Udine celebra l’81° anniversario della Liberazione

Migliaia di persone in piazza nel capoluogo friulano
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Migliaia di persone hanno partecipato oggi a Udine alle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Uomini e donne di ogni età, tra i quali anche tanti ragazzi, si sono dati appuntamento in piazza I maggio con gli amministratori dei Comuni friulani e i rappresentnati delle Associazioni combattentistiche, sindacali e soprattutto partigiane.

La folla ha poi sfilato per le vie del centro, fino a raggiungere piazza Libertà. Qui, dopo l’alzabandiera salutato dal picchetto d’onore della Brigata Alpina Julia, la deposizione delle corone d’alloro ai piedi della statua della Vittoria nel Tempietto dei Caduti. Sul palco, il sindaco Alberto Felice De Toni.

Tra i tanti politici in piazza anche il capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

La manifestazione è continuata con il corteo fino al Monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI Luglio.

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