Udine celebra la terza età: premiati Bruno Pachner, Lucio Zamò e i Nonni Vigile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è svolta questa mattina, nel prestigioso Salone del Parlamento, la premiazione del concorso “Nonno più”, nell’ambito della quattordicesima edizione della Festa dei nonni. L’evento, organizzato dalla 50&Più, associazione affiliata a Confcommercio che quest’anno compirà 50 anni dalla sua fondazione, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Durante la cerimonia, sono stati assegnati riconoscimenti a figure di spicco della comunità. Bruno Pachner, classe 1939, maestro dello Sci Club Sappada e campione italiano e mondiale delle categorie Master, ha ricevuto uno dei premi più ambiti. È stato premiato anche Lucio Zamò, imprenditore manzanese fondatore di Linea Fabbrica, l’azienda che ha realizzato la sedia utilizzata da Papa Francesco durante la messa conclusiva della Settimana dei cattolici.

Un riconoscimento speciale è andato ai Nonni Vigile di Udine, rappresentati dal coordinatore Luigi San Marco. Infine, un premio “speciale” è stato consegnato al professore Enrico di Prampero per il suo significativo contributo alla comunità.

Nel corso dell’evento, il dirigente di Confcommercio Filippo Meroi ha ricordato una frase di Papa Francesco: “Un popolo che non rispetta i nonni non ha futuro perché non rispetta la memoria.” Un messaggio che ha sottolineato il ruolo fondamentale degli anziani nella società, veri e propri custodi di esperienza e tradizioni.

La premiazione ha voluto evidenziare l’importanza della terza età non solo come portatrice di saggezza e memoria storica, ma anche come forza attiva e dinamica all’interno della comunità.