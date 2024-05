Anche a Udine un Centro del riuso per ridare vita a mobili e giocattoli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine ha finalmente un suo spazio dedicato alla raccolta e alla distribuzione di tutti i beni e materiali usati e in buono stato pronti a ricevere nuova vita. Il centro del riuso del Comune di Udine ha inaugurato ufficialmente alla presenza dell’Assessora all’Ambiente e dei vertici Net. Il centro di via Rizzolo aprirà le sue porte ufficialmente sabato 25 maggio, in prossimità dell’ecopiazzola nella zona nord della città.

I cittadini potranno depositare mobili, attrezzatura e oggettistica varia in loro possesso e in buono stato che potranno essere successivamente ritirati gratuitamente e destinati a nuova vita, in un contesto di circolazione sostenibile di beni e materiali che mira a una riduzione drastica dei rifiuti difficilmente smaltibili.

A partire da sabato qualsiasi privato cittadino udinese, impresa o ente del Comune di Udine, titolari di una regolare utenza TARI potrà conferire i propri beni al Centro del Riuso, e a partire dal prossimo 6 luglio per chiunque residente in regione sarà possibile ritirare a scopo di riuso gli oggetti raccolti che saranno posizionati in mostra sugli scaffali.

Il prelievo di beni è gratuito ma limitato, a 8 oggetti al mese per ogni fruitore.

Nello specifico, si potranno conferire mobili ed elementi di arredo, stoviglie e casalinghi come servizi di piatti e pentole, set di posate e altri utensili da cucina, attrezzature sportive, quadri e cornici, soprammobili, articoli per l’infanzia come culle e seggiolini, giochi e giocattoli per bambini, passeggini; biciclette e infine libri e materiali a stampa. Tutti i beni conferiti, prima di essere accolti ed esposti all’interno del centro saranno valutati da parte del personale che si assicurerà in questo modo del loro buono stato e del buon funzionamento. Non sarà invece possibile conferire elettrodomestici, indumenti, materassi e materiale tecnologico come smartphone, computer e tablet.

Il Centro per il riuso di Via Rizzolo sarà gestito da Net e aprirà il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, seguendo l’orario estivo. Dal I novembre, con l’attivazione dell’orario invernale, la chiusura sarà anticipata di un’ora, alle ore 17.