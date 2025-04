Udine centro, scintille in Consiglio sulla stazione di posta

La stazione di posta tra le vie Cussignacco e Ciconi è stato al centro dell’acceso Consiglio di quartiere di Udine centro che si è tenuto ieri sera in via Gemona. Tanti i cittadini e i politici che hanno partecipato all’incontro in Sala Madrassi. Molti residenti, dopo la rapina a uno studente della zona di qualche settimana fa, hanno chiesto che l’area sia messa in sicurezza, sostenendo che si tratti di un’area degradata. Altri hanno sottolineato la funzione di accoglienza e di sostegno della stazione.

In sala hanno parlato gli assessori Rosi Toffano, Stefano Gasparin ed Eleonora Meloni, i quali hanno sostenuto che è necessario lavorare per migliorare la situazione, oltre all’aumento dei controlli e all’installazione di una nuova telecamera già effettuati, ma anche rimarcato che la stazione di posta non può essere spostata.

Di avviso contrario le forze dell’opposizione.