Udine: colpito il portale anti-incastro, sottopasso chiuso

Un nuovo incidente ha messo fuori uso il portale anti-incastro del sottopasso di piazzale D’Annunzio, a Udine. La struttura è stata colpita nella parte superiore da un mezzo alto oltre i 2,30 metri, riportando danni tali da renderla instabile e potenzialmente pericolosa per la circolazione.

Per motivi di sicurezza l’area è stata interdetta al traffico, con i veicoli costretti a deviare sul vicino cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato per superare i binari. Inevitabili i disagi alla viabilità in una zona già delicata.

Il portale, installato nel dicembre 2021 per evitare i frequenti incastri nel sottopasso, aveva proprio la funzione di segnalare e fermare i mezzi fuori sagoma prima dell’ingresso nel tunnel. Nonostante ciò, episodi simili continuano a verificarsi forse a causa delle indicazioni errate dei navigatori.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni chiede un rapido intervento, ma per il ripristino della struttura si prospettano tempi non brevi.