Udine: conclusi i lavori all’ingresso del Parco del Cormor, nel 2026 tocca all’area ristoro

Il Parco del Cormor è pronto a riaccogliere le automobili dei suoi fruitori, tra i quali famiglie e amanti dell'aria aperta e del footing. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione da circa 1 milione di euro- avviati il 29 novembre scorso – al parcheggio e all'accesso dell'immensa area verde a nord Udine, una delle più amate dagli udinesi.

Il nuovo ingresso è stato realizzato utilizzando materiale drenante ed eco-compatibile per gli stalli, i sentieri e l’area pedonale. Il parcheggio, invece, è stato organizzato preservando le alberature di maggiore valore. Nuovi alberi, inoltre, verranno piantumati a lato dei posteggi o nelle nuove aiuole, che saranno seminate con l’arrivo della stagione più ottimale. Il numero degli stalli è quasi raddoppiato rispetto al passato, passando dalle precedenti 56 aree di sosta alle attuali 113.

L’area è stata messa in sicurezza attraverso un senso unico, un’unica via di accesso, siepi e staccionate, ed è ora dotata di un nuovo impianto di illuminazione con luci LED ad alta efficienza.

L’inaugurazione si terrà giovedì prossimo, alle ore 11, alla presenza del sindaco De Toni e dell’assessore ai lavori pubblici Ivano Marchiol che ci ha tenuto a ribadire come proprio il verde tornerà al centro anche del secondo lotto di lavori, in partenza nel 2026 per riqualificare l’area coperta, ora in fase progettuale.

La zona del colonnato, attualmente interdetta per problemi infrastrutturali, sarà sistemata entro la seconda metà del 2026 con un finanziamento di 1,6 milioni di euro. L’area food verrà riqualificata e resa antisismica con piante ed essenze che andranno ad abbellire gli spazi coperti, come già era previsto nel progetto originario. La zona ristoro sarà realizzata di fronte al colonnato, all’interno di un nuovo manufatto che potrà ospitare eventi anche d’inverno o nei giorni di pioggia.

Dopo il ripristino della fontana posta nel viale principale del parco, altre novità sono in arrivo nel futuro prossimo. “Stiamo valutando con Cafc di realizzare una nuova fontana con caratteristiche particolari da realizzare vicino al torrente Cormor”, ha anticipato a Telefriuli l’assessore Marchiol.