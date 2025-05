Udine, Consiglio comunale dei Ragazzi: tempo di bilanci a fine mandato

La seduta di questo pomeriggio in Sala Ajace a Udine si è aperta con l’intervento dei 21 componenti del consiglio comunale dei ragazzi, ultimo atto del mandato. Eletti nel novembre 2023, I giovani consiglieri provenienti dalle 4e e 5e elementari e dalle scuole medie della città, hanno raccontato le loro proposte e i progetti realizzati in questi anni. L’impegno dei piccoli cittadini si è concentrato sulle biblioteche, sulle pietre d’inciampo, sul verde, sulle mense scolastiche. Quest’anno ricorre il 25° anno del consiglio comunale dei ragazzi, che sarà ricordato e festeggiato il 3 giugno.

A ognuno dei ragazzi presenti in Sala Ajace il sindaco Alberto Felice De Toni ha consegnato la spilla dei consiglieri, che raffigura lo stemma di Udine.