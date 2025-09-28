Udine, controlli straordinari delle forze dell’ordine nelle zone ‘sensibili’

GUARDA IL VIDEO Controlli serrati a Udine nelle aree più sensibili del centro cittadino. La Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Polizia Locale e unità cinofile della Guardia di Finanza, ha dato vita a una serie di operazioni ad “alto impatto” per rispondere alle richieste di sicurezza e decoro espresse dai residenti. Gli interventi hanno interessato in particolare Borgo Stazione, Piazzetta del Pozzo, viale Ungheria e viale Europa Unita, zone spesso segnalate per episodi di spaccio e degrado. Oltre 350 le persone identificate e numerosi i locali pubblici controllati: alcuni di questi erano già noti come punti di aggregazione di soggetti con precedenti penali. Nel corso delle verifiche, un cittadino brasiliano in evidente stato di ubriachezza è stato trovato in possesso di una lama: per lui è scattata la denuncia, mentre la gestrice del locale è stata sanzionata per avergli servito alcolici. Due cittadini nordafricani, più volte sorpresi ubriachi in zona, sono stati multati e sottoposti al divieto di accesso alle aree urbane. La Questura conferma che i servizi straordinari continueranno nelle prossime settimane.