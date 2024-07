Udine: lunedì il corteo silenzioso per Tominaga e la serrata dei negozi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un corteo silenzioso per Shimpei Tominaga si terrà Lunedì 8 luglio, a partire dalle 18.30, una marcia in memoria dell’imprenditore ‘giapponese morto a seguito dell’’aggressione avvenuta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno scorsi. Un’iniziativa del comitato “Udine sicura” per rendere omaggio al senso civico di Tominaga e chiedere giustizia. Si partirà da piazzale XXVI Luglio per proseguire in via Marangoni, via Poscolle e vicolo Raddi dove abitava Tominaga e qui verranno deposti dei fiori bianchi nel rispetto della tradizione giapponese del lutto. Il corteo riprenderà la marcia in via Canciani, piazza San Giacomo e piazzetta Belloni per giungere così sotto il municipio, mentre sarà in corso il consiglio comunale. Si terrà anche la serrata dei locali pubblici indetta dai pubblici esercenti aderenti a Confcommercio i quali non vogliono essere considerati parte del problema, ma, al contrario, una delle componenti che può contribuire a contenerlo, nel ruolo di sentinella sul territorio, i primi a poter segnalare alle forze dell’ordine comportamenti sospetti. Chiusura che vede l’appoggio di CNA e di Federalberghi che però, quest’ultimi, non potranno aderire all’iniziativa ma i titolari delle strutture ricettive sensibilizzeranno la loro clientela su ciò che è accaduto in città. Il tutto nel giorno in cui è in programma il corteo silenzioso per Shimpei Tominaga, e il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza chiesto dall’opposizione.