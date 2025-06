Udine: da lunedì linee 81 e 82 potenziate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 16 giugno, le linee urbane 81 e 82 di Udine saranno potenziate per permettere di posteggiare gratuitamente e raggiungere comodamente il centro o la stazione ferroviaria.

Per migliorare le linee urbane del trasporto pubblico sono previsti maggiori passaggi e sono stati migliorati anche i percorsi delle tratte coperte dai due bus elettrici a zero emissioni. Per incentivarne l’uso, sarà in vigore anche un biglietto giornaliero a tariffa speciale di soli 50 centesimi fino a fine anno.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Regione FVG, Comune di Udine e Arriva Udine, punta a ridurre il traffico e l’inquinamento, promuovendo un accesso intelligente al centro storico. Le novità principali riguardano la Linea 82, che amplierà il suo percorso per includere la stazione ferroviaria e estenderà la fascia oraria di servizio, con corse ogni 30 minuti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.

La Linea 81, che collega via Colugna con piazza San Cristoforo aumenterà la frequenza delle corse, passando a ogni 20 minuti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 18.30.

Questi miglioramenti, hanno sottolineato l’assessore regionale Cristina Amirante e l’assessore comunale Ivano Marchiol, sono frutto di un attento monitoraggio e di un confronto continuo, volti a rispondere alle esigenze dei visitatori occasionali e degli utenti abituali, facilitando gli spostamenti e valorizzando gli investimenti in infrastrutture urbane.