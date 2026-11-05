Udine, dal 2031 oltre il 70% di treni in meno sulla linea urbana

Il commissariamento del nodo ferroviario di Udine ha permesso di anticipare al 2031 la dismissione parziale della linea urbana, con sette anni di anticipo rispetto alla procedura ordinaria e una riduzione prevista di oltre il 70% del traffico sul tracciato. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante dopo l’audizione di Rfi in IV Commissione. Secondo l’assessore, la riorganizzazione del progetto ha consentito di anticipare alcuni interventi e le risorse disponibili bastano per le fasi in corso. La procedura commissariale permette di approvare i progetti definitivi prima che sia disponibile l’intera copertura finanziaria. I fondi statali dovranno essere stanziati al momento dell’appalto dei lavori.