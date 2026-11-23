“Votatemi o non votatemi per quel che sono io”. Da Udine Antonio Di Pietro lancia un appello ai partiti sulla sua candidatura al Consiglio superiore della magistratura. In Friuli per presentare il libro “La giustizia vista da vicino”, l’ex pm di Mani Pulite ha raccontato ai nostri microfoni di aver presentato la domanda via Pec. Ha ringraziato Fratelli d’Italia per la disponibilità a sostenerlo e ha chiamato in causa le opposizioni. “Perché il Movimento 5 Stelle no? Perché il Partito Democratico no?”. Quanto al Quirinale, ha definito “improponibile” l’ipotesi che il suo nome possa circolare per il dopo Mattarella.

Sulla morte di Gianni De Gennaro, Di Pietro ha ricordato il ruolo dell’ex capo della Polizia nella lotta alla mafia e al terrorismo. “Ha servito le istituzioni”, ha detto, invitando al rispetto per la famiglia. Ha poi ricordato che De Gennaro doveva rispondere all’autorità giudiziaria. “Ci ha lasciato una pagina bianca nella storia della nostra Repubblica”. Da qui l’invito a lasciare lavorare la Procura di Caltanissetta. “Siamo tutti uguali di fronte alla legge”.

Sul presidente del Friuli Venezia Giulia il giudizio è positivo. “Io apprezzo Fedriga”, ha detto Di Pietro, accomunandolo a Luca Zaia tra i governatori che “hanno saputo rappresentare il territorio”.