Udine dichiara guerra alle zanzare: ecco i kit gratuiti ai cittadini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anche quest’anno il Comune di Udine è in prima linea nella lotta contro le zanzare. Partita a maggio, la disinfestazione interesserà oltre 21 mila caditoie e tombini fino a ottobre. Ma l’intervento non si ferma agli spazi pubblici: l’amministrazione ha avviato una campagna informativa che prevede la distribuzione gratuita di kit ecologici per l’uso domestico. Un progetto che punta all’eco-sostenibilità e alla riduzione dell’uso di sostanze chimiche, come sottolinea l’assessora all’ambiente Eleonora Meloni, che parla di “un’azione concreta e partecipata per migliorare la qualità della vita nei quartieri”. Questa mattina tanti cittadini hanno raggiunto il piazzale della Chiesa di Sant’Osvaldo.