Udine discriminata dai finanziamenti regionali? Richiesta di accesso agli atti

Il Partito Democratico ha presentato un accesso agli atti alla Regione Fvg per verificare se Udine sia stata discriminata rispetto agli altri 3 capoluoghi della regione nei finanziamenti assegnati o previsti dalla Giunta Fedriga dal 2018 ad oggi, in particolare nell’ultimo assestamento da 1 miliardo e 400 milioni. Come spiegato dalla prima firmataria, la consigliera regionale Manuela Celotti, si tratta di una richiesta fatta “per fare chiarezza una volta per tutte sulle differenze di trattamento riservate alle quattro città”.

“L’aspetto positivo – ha spiegato la dem – è che dopo un anno e tre mesi di attesa finalmente l’incontro tra Comune e Regione c’è stato; con il sindaco De Toni che ha dimostrato una grande disponibilità al dialogo, nonostante gli attacchi e le critiche del Presidente Fedriga”.