Aperto a Udine ‘Diversamente Bistrot’, il nuovo locale per l’inclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Diversamente Bistrot: si chiama così il bar/caffetteria inaugurata stamattina in Corte Savorgnan 9 a Udine gestito interamente dall’Anffas Udine. Dietro al bancone di questo nuovo locale al momento ci saranno due tutor esperti baristi insieme a due persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo assunti dall’associazione che si turnano nell’orario di apertura (ovvero dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato) insieme a una terza persona con disabilità volontaria. “Entro 6 mesi – ha spiegato la presidente Maria Cristina Schiratti – l’obiettivo è però assumere una terza barista e inserire a livello lavorativo altre 4 persone con disabilità. Si tratta di una grande sfida per noi, anche perché per aprire Diversamente Bistrot non abbiamo ricevuto nessun aiuto “esterno” né da enti pubblici né da realtà private: come associazione abbiamo rilevato l’attività e sottoscritto un contratto d’affitto per i locali”. Questo per rendere più veloce l’avvio dell’attività. “Avremmo potuto anche ricevere dei contributi per l’avvio dell’attività – continua Schiratti – ma i tempi fra la presentazione delle domande e l’iter della burocrazia sarebbero stati più lunghi. Il nostro desiderio era lanciarci subito in questa sfida e ora chiediamo agli imprenditori interessati se desiderano replicare la nostra iniziativa magari dando vita a una pasticceria dove assumere i nostri ragazzi, oltre ovviamente che invitare nel nostro locale tutti gli udinesi e i frequentatori del centro storico per sostenerci”. Per ora Diversamente Bistrot sarà un bar/caffetteria dove si potranno trovare anche panini, tramezzini, insalate, taglieri di affettati e formaggi per un pranzo veloce o un aperitivo. “Non escludiamo – chiarisce Schiratti – in futuro anche di offrire dei pasti caldi o dolci interamente preparati da noi, anche perché molti dei ragazzi della nostra associazione hanno frequentato corsi di cucina e pasticceria”.

Da moltissimi anni l’Anffas Udine si occupa di promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettive e problemi del neurosviluppo che sono pari all’80% del totale delle persone con disabilità. “Il corso di pasticceria – spiega Schiratti – che ormai da diversi anni organizza la nostra associazione proprio per loro ci ha dimostrato come queste persone abbiano delle buone capacità lavorative residue, da qui l’idea ambiziosa di aprire un bar. Da sempre sosteniamo che le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo hanno bisogno di un progetto di vita che preveda anche il fatto di riuscire a vivere da soli e di trovare un lavoro adeguato. La Legge n. 68 è infatti quasi inaccessibile alle persone con disabilità intellettive essendo stata creata per chi ha invece delle disabilità motorie e sensoriali. Richiede poi alle aziende un numero di dipendenti non inferiore a 15 mentre le attività che sarebbero interessate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva sono tutte più piccole. Infine c’è il Sil (sistema di inserimento lavorativo) che è uno strumento valido che permette un periodo di formazione fra la scuola e il lavoro vero ma poi, una volta concluso, non si trasforma quasi mai in un lavoro vero e proprio con una retribuzione e un contratto adeguati. Molte persone giunte all’età adulta così restano a casa o nei centri diurni, pur non essendo soddisfatte. Nel nostro bar invece adegueremo il lavoro alle capacità delle singole persone e non viceversa come spesso accade nelle varie realtà lavorative.”

Oltre a questo, l’associazione Anffas Udine continua a battersi anche per un altro importante progetto che si chiama “Abitare possibile”. “Vorremmo – ha spiegato Schiratti – fosse possibile che, oltre a lavorare con una retribuzione adeguata, queste persone possano vivere da sole. Per questo abbiamo richiesto alla Regione un aiuto per identificare degli appartamenti adeguati per realizzare questo ulteriore progetto.

All’inaugurazione stamattina erano presenti anche il Presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, il Vicesindaco del Comune di Udine Alessandro Venanzi insieme a diversi Assessori e diversi rappresentanti di altre associazioni locali che si occupano di disabilità.