Udine, donna investita davanti alla biblioteca universitaria: è grave

Incidente questa mattina attorno alle 9 in via Mantica a Udine, di fronte all’ingresso della biblioteca universitaria. Una signora, che stava attraversando la strada a piedi all’altezza delle strisce pedonali, è stata investita da una 77enne alla guida di una Opel Corsa che procedeva verso il centro città. L’auto ha colpito la donna con la parte anteriore sinistra. La donna ferita è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Udine: le sue condizioni sarebbero gravi.

Il traffico è stato inizialmente deviato su via Superiore. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Udine.