Udine, donna travolta e uccisa da un treno sui binari

Tragedia a Udine nella mattinata di Ferragosto. Una donna è stata travolta e uccisa da un treno lungo i binari della Udine-Cervignano. L’investimento sarebbe avvenuto in via Lumignacco.

In base alla prime informazioni, la donna si trovava lungo la linea ferroviaria quando è stata investita dal convoglio. L’impatto è stato fatale. Ancora da chiarire natura e dinamica dell’episodio.

L’investimento ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Lungo la linea Udine-Cervignano diversi collegamenti sono stati cancellati o deviati.