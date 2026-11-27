Cinque dosi di cocaina da 3 grammi e un panetto di hashish da 50 grammi nascosti nel vano dei contatori del gas di un condominio di Borgo Stazione, a Udine. A scoprirli, sabato pomeriggio, sono stati i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Udine durante un servizio contro lo spaccio.

Per risalire a chi aveva nascosto la droga, i militari hanno esaminato i filmati delle telecamere pubbliche e di quelle installate in alcune proprietà private della zona. Le immagini hanno permesso di identificare un 18enne senza fissa dimora, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.