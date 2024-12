Udine, due anziani truffati con tecniche consolidate: bottino totale 40 mila euro

Due pensionati sono stati truffati a Udine con due delle più classiche tecniche messe a punto dai malviventi ai danni degli anziani.

La prima vittima è stata una donna di 80 anni, raggirata da un falso impiegato di banca. Contattata telefonicamente lunedì scorso, l’anziana è stata indotta a credere di dover proteggere i propri risparmi effettuando bonifici su un conto indicato dal truffatore. L’80enne ha così trasferito complessivamente 15 mila euro ai furfanti.

Nel secondo caso, un uomo di 82 anni è stato ingannato con il trucco della finta contaminazione dell’acqua. Stamattina, un falso agente della polizia locale e un presunto tecnico dell’acquedotto si sono presentati a casa sua. Con la scusa di far evitare all’uomo danni ai metalli, lo hanno convinto a raccogliere i suoi gioielli in una borsa. Approfittando di un momento di distrazione, i due sono poi fuggiti con beni per un valore di 25 mila euro. Su entrambi i colpi indagano i carabinieri di Udine.