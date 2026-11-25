Due nuove panchine rosse a Udine, in via Cortazzis, simbolo dell’impegno della comunità cittadina contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa dall’azienda Bortolin con la collaborazione dei commercianti e dei professionisti della via, è stata presentata questa mattina.

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Alessandro Venanzi, il presidente mandamentale di Udine di Confcommercio Rodolfo Totolo e le rappresentanti della Casa delle Donne di Udine.

Le due panchine, progettate dall’architetto Luca Missio, si caratterizzano per un design essenziale e minimalista e per le differenti dimensioni delle sedute. Una delle due è infatti pensata appositamente per i bambini e reca la scritta “Crescere nel rispetto cambia il futuro”, accompagnata da una incisione a forma di scarpette da bambino, mentre quella di dimensioni maggiori è caratterizzata dalla presenza di scarpe con il tacco, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Una scelta progettuale che richiama l’importanza dell’educazione al rispetto fin dall’infanzia.

Le due panchine verranno donate all’amministrazione comunale, che per il momento ha concesso l’utilizzo del suolo pubblico per la loro installazione.

“Ringrazio la famiglia Bortolin, i commercianti e i professionisti della via e l’architetto Missio per questa iniziativa, che testimonia la sensibilità della nostra comunità e il valore di un impegno collettivo”, dichiara il vicesindaco Alessandro Venanzi.

“Udine e il Friuli si distinguono a livello nazionale per la qualità della vita delle donne, ma questo non deve essere considerato un punto di arrivo. Dobbiamo continuare a investire soprattutto sulle nuove generazioni, perché i risultati di domani dipenderanno dall’educazione che sapremo trasmettere ai nostri figli oggi. Ritengo particolarmente importante che siano anche gli uomini a prendere parte alle iniziative del 25 novembre e a impegnarsi in prima persona nel contrasto alle disparità, alla mancanza di opportunità e alla dipendenza economica, che ancora oggi rappresentano alcune delle radici della violenza di genere. L’auspicio è che queste due panchine possano sensibilizzare quotidianamente chiunque attraversi via Cortazzis, una via che oggi si arricchisce ulteriormente di valore e significato”.