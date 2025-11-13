Udine e Martignacco in lutto per la scomparsa di don Paolo Scapin

L’Arcidiocesi di Udine piange don Paolo Scapin, morto improvvisamente nella notte di giovedì 13 novembre nella sua abitazione di Martignacco, dove risiedeva come collaboratore pastorale. Il sacerdote si è spento nel sonno alla vigilia del suo 75° compleanno.

Nato a Cavino, in provincia di Padova, nel 1950 Scapin fu ordinato sacerdote nel 1987 dopo gli studi nei seminari di Padova e Castellerio. Il suo primo incarico fu da vicario parrocchiale a Tarcento. Nel 2002 assunse la guida delle Parrocchie di Forgaria, Cornino e Flagogna, quindi nel 2014 divenne parroco di San Pio X a Udine, ruolo ricoperto fino al 2018, quando si trasferì a Martignacco.

In diocesi è stato membro del Consiglio presbiterale, direttore spirituale della comunità diaconale e esorcista. Celebrava regolarmente la Messa anche presso le monache clarisse di Borgo Faris a Attimis.

Le esequie saranno celebrate lunedì 17 novembre alle 11 nel duomo di Martignacco, presiedute dall’arcivescovo mons. Riccardo Lamba. La salma sarà esposta da venerdì 14 novembre nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove i fedeli potranno rendere omaggio e partecipare alle preghiere in suo ricordo.