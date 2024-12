Udine, entra in funzione oggi il parcheggio del Visionario nel sistema di gestione di Sistema Sosta e Mobilità

A Udine in risposta alla crescente domanda di sosta nella zona di via Asquini e delle vie limitrofe, il parcheggio del cinema Visionario si rinnova e da oggi entra a far parte del sistema di gestione di Sistema Sosta e Mobilità – SSM. Dedicato esclusivamente all’utenza occasionale, il parcheggio sarà dotato di un sistema di controllo accessi a barriera e lettura targa, con una tariffa oraria di 1,20 €, inferiore rispetto alla sosta su strada in via Asquini (1,50 €/h). Il pagamento sarà attivo dalle 7 alle 23, dal lunedì al sabato, mentre la domenica l’area sarà gratuita. Il pagamento del parcheggio si effettuerà presso la cassa automatica, posizionata all’esterno sotto la pensilina, in un’area ben illuminata e videosorvegliata. Prima di ritirare l’auto, il cliente dovrà semplicemente inserire il ticket d’ingresso nella cassa automatica e scegliere la modalità di pagamento preferita. “L’apertura di questa nuova area di sosta, situata sul ring urbano a pochi passi dal centro storico, è un ulteriore passo per il miglioramento della viabilità urbana e – il commento dell’assessore alla mobilità Ivano Marchiol – una possibilità in più per chi raggiunge il centro storico in automobile”. GUARDA IL VIDEO