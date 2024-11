Udine: espulso pakistano socialmente pericoloso

Un cittadino pakistano di 30 anni, ritenuto socialmente pericoloso, è stato espulso e rimpatriato in Pakistan dalla Polizia di Stato di Udine. L’uomo era entrato in Italia nel 2016, ma le sue richieste di protezione internazionale erano state respinte. Negli anni successivi aveva ottenuto permessi di soggiorno temporanei, poi non rinnovati a causa della mancanza dei requisiti.

La sua pericolosità era documentata da numerosi precedenti penali, tra cui reati legati a stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi. Dopo vari tentativi di espulsione falliti per indisponibilità di posti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, il Consolato pakistano ha rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio.

Il 14 novembre, l’uomo è stato rintracciato e immediatamente accompagnato alla frontiera. Scortato dalla Polizia di Stato, è stato imbarcato su un volo per il Pakistan, dove è giunto il giorno successivo e consegnato alle autorità locali.