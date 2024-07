Udine in festa sotto l’esempio dei suoi patroni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine ha festeggiato i suoi patroni Ermacora e Fortunato con una cerimonia che si è svolta nel Duomo di Udine e celebrata per la prima volta da mons. Riccardo Lamba nominato di recente vescovo di Udine. “Una festa in cui tutta la città si sente coinvolta -ha detto mons. Lamba sottolineando che l’esempio dei Santi Ermacora e Fortunato deve aiutare a non smarrire il senso della comunità.

Nell’omelia l’arcivescovo ha ricordato che Ermacora e Fortunato hanno vissuto senza lagnarsi, senza scendere a compromessi e soprattutto senza mai abbandonare la fede. Il loro esempio è stato tramandato di generazione in generazione e adesso spetta a noi trasmetterlo ai giovani.

Oltre a pregare per le vittime di violenza, ai patroni di Udine è stata rivolta anche la richiesta di liberare la città dalla violenza e dalla criminalità per un ritorno alla pacifica convivenza.