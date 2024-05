Agguato in centro a Udine: feriti tre giovani, uno è grave

Tre ragazzi sono stati feriti con un’arma da taglio questo pomeriggio in vicolo Brovedan, nel cuore di Udine. Un litigio o una probabile resa dei conti dietro all’aggressione compiuta da parte di una quarta persona, scappata poco dopo aver inflitto i fendenti tra le vie del centro città.

L’uomo si è avvicinato al gruppetto che sostava nel vicolo e poco dopo ha estratto e usato la lama che nascondeva fra il braccio e gli abiti. All’accoltellamento hanno assistito anche alcune ragazze che erano in compagnia delle vittime.

Una passante accompagnata dal figlio ha visto i ragazzi riversi a terra insanguinati e ha quindi lanciato l’allarme al Nue 112. Nella stretta via che conduce in Piazza San Giacomo sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e tre mezzi del 118. I sanitari hanno immediatamente soccorso il ragazzo più grave, colpito vicino alla gola, che è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Udine in codice rosso. Ferito seriamente anche un amico, ricoverato sempre al Santa Maria della Misericordia. In condizioni meno preoccupanti il terzo giovane. Per i feriti l’equipe sanitaria che ha in cura le vittime ha predisposto diverse sacche di sangue.

Vicolo Brovedan spesso viene indicata dai residenti come una strada ad alto rischio a causa dello spaccio di stupefacenti. Essendo una strada ad alto rischio, la via da anni è monitorata da diverse telecamere per la pubblica sicurezza. Almeno cinque gli occhi elettronici presenti nei paraggi, che potrebbero fornire alle forze dell’ordine elementi utili per ricostruire quello che pare essere un agguato.