Udine, Hotel Friuli blindato dalle forze dell’ordine

A tre giorni dalla partita Italia Israele, l’area dello stadio Friuli non è l’unica in città dove sono comparse transenne e barriere di protezione.

E’ successo anche all’Hotel Friuli in viale Ledra, dove ieri sono state posizionate recinzioni e metal detector per controllare chi entra nella struttura alberghiera. Poliziotti, carabinieri e militari in mimetica, con il fucile imbracciato, stanno sorvegliano l’area. Tutto il perimetro dell’hotel è off-limits e il distributore di benzina non può essere raggiunto da chi volesse fare il pieno alla propria vettura. Chi possa ospitare l’albergo udinese, non è dato sapere. Tuttavia, non si può escludere possano essere i giocatori e lo staff della nazionale israeliana, presenti in città per la partita di martedì 14.