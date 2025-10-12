  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
domenica 12 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza...
Udine, Hotel Friuli blindato dalle forze dell’ordine
Cani da catastrofe, riaperto il centro di addestramento di Visco
Scontro in galleria sulla A23, un uomo precipita dal viadotto
Il centrodestra: De Toni convinca organizzatori a revocare il corteo di...
Arresto cardiaco mentre si allena, rianimato dai passanti guidati dalla Sores
Lignano capitale dello sport internazionale con il Triathlon 2025
L’ITS Academy Udine festeggia 15 anni: nuova sede e sguardo al...
Migranti in regione, raccolte 262 firme per distribuirli su tutto il...
Truffa dei Rolex ai danni di De Paul e Musso, via...
Cronaca

Udine, Hotel Friuli blindato dalle forze dell'ordine

Poliziotti, carabinieri e militari sorvegliano l'area
Redazione
Autore: Redazione

A tre giorni dalla partita Italia Israele, l’area dello stadio Friuli non è l’unica in città dove sono comparse transenne e barriere di protezione.

E’ successo anche all’Hotel Friuli in viale Ledra, dove ieri sono state posizionate recinzioni e metal detector per controllare chi entra nella struttura alberghiera. Poliziotti, carabinieri e militari in mimetica, con il fucile imbracciato, stanno sorvegliano l’area. Tutto il perimetro dell’hotel è off-limits e il distributore di benzina non può essere raggiunto da chi volesse fare il pieno alla propria vettura. Chi possa ospitare l’albergo udinese, non è dato sapere. Tuttavia, non si può escludere possano essere i giocatori e lo staff della nazionale israeliana, presenti in città per la partita di martedì 14.

