Udine, i commercianti: “Insicurezza, degrado e Ztl così si azzerano gli incassi”

L’ennesimo episodio di violenza aggiunto alla partenza della sperimentazione della ZTL a Udine, vede i negozi del centro sempre più in difficoltà. Le attività commerciali sono sempre più in crisi e con meno incassi durante la giornata: “ora c’è più silenzio di quando eravamo in lockdown – dicono – e in tanti pensano a chiudere”.

“Udine 30 anni fa era come una piccola svizzera dove potevi camminare alle 4 di notte tranquillamente, ora invece anche il sabato pomeriggio con i bimbi che giocano in Piazza san giacomo, c’è gente che si accoltella in un vicolo.” È questo uno dei tanti pensieri, sommati alle preoccupazioni dei commercianti del centro, che vedono un calo significativo delle vendite negli ultimi mesi. GUARDA IL VIDEO