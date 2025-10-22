Udine, il centro città per l’orienteering di 1600 studenti di prima superiore

0
Orienteering come attività legata all’accoglienza degli studenti al primo anno delle superiori e alla conoscenza del territorio. Al progetto, che ha superato i 20 anni di vita, aderiscono 1600 studenti delle scuole superiori di Udine che sono impegnati nella scoperta del centro cittadino.
Un percorso che coinvolge diverse materie..