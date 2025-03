Udine, il ‘multometro’ della Polizia locale finisce in Procura

Dopo le minacce e le offese ricevute da alcuni agenti della polizia locale di Udine, il caso del cosiddetto ‘multometro’ finisce in Procura. Stefano Bressan, segretario generale regionale della Uil Fpl, ha presentato un esposto in via Lovaria contro la diffusione del prospetto nel quale era stilata una classifica mensile degli agenti che spiccano più contravvenzioni sul territorio comunale. Il caso era scoppiato il mese scorso, quando è cominciata a girare una fotografia che ritraeva la tabella, facendo infuriare più di qualche automobilista del capoluogo friulano.

A spingere il sindacato le minacce e le offese ricevute da alcuni agenti, sia sui social, sia durante il lavoro, dopo che il ‘multometro’ è stato reso pubblico. “Tale documento – dice Bressan – è destinato esclusivamente ad uso amministrativo interno ed è stato diffuso impropriamente sui media locali e nazionali, esponendo gli agenti a gravi rischi per la loro sicurezza e dignità professionale, generando un clima di tensione e mettendo a repentaglio la sicurezza e la serenità degli agenti. . Questo non è accettabile e richiede un’azione immediata”, conclude.

Nell’esposto, in cui Bressan chiese che siano individuati i responsabili della fuga di informazioni e che siano adottate misure per evitare il ripetersi di tali episodi, sono evidenziate possibili violazione di legge, tra le quali la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, la diffamazione, nonché la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.