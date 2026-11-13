Udine, il Palamostre al CSS per altri nove anni

Il Teatro Palamostre di Udine resterà al Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia per altri nove anni. Palazzo d’Aronco ha aggiudicato la concessione della struttura di piazzale Diacono al CSS, unico partecipante al bando, che ha ottenuto il punteggio massimo. La durata passa da due anni, con possibilità di proroga, a nove per dare continuità alla programmazione.

Delle 80 giornate annue riservate alle iniziative cittadine, 35 saranno a disposizione del Comune e 45 saranno dedicate ad attività in collaborazione con le realtà culturali del territorio, comprese le 30 del Palio Teatrale Studentesco. La concessione prevede almeno otto mesi di apertura e 160 alzate di sipario all’anno.