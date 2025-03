Udine imbiancata dalla grandine

Udine completamente imbiancata dalla grandine nel tardo pomeriggio. Verso le 18.15, copiosi chicchi di ghiaccio sono caduti nel capoluogo ricoprendo strade, campi, tetti e auto. La grandinata è durata solo 3 minuti e non ha colpito solo il capoluogo friulano, ma anche diversi comuni della provincia creando un effetto insolito, dal Cividalese al Medio Friuli. Fuggi fuggi tra i passanti, che sono scappati alla ricerca di un riparo. Fortunatamente la grandezza dei chicchi non ha causato danni o cose o a persone ma ha ricoperto di bianco le carreggiate creando un effetto quasi natalizio. Numerose fotografie e video sono rimbalzati in rete, sui social e tra le App di Messaggistica. Tutti alla ricerca dello scatto o del video più ad effetto.