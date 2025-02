Udine, in arrivo 55 nuovi carabinieri

Sono stati assegnati al Comando provinciale di Udine 55 nuovi carabinieri. “Questi rinforzi rappresentano un importante contributo per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza – fa sapere il Comando provinciale di Udine – in una provincia caratterizzata da una vasta estensione geografica e da esigenze di sicurezza diversificate, dalla città di Udine agli insediamenti montani più isolati, dalle località a vocazione turistica stagionale alle aree industriali o commerciali”. I nuovi carabinieri, giovani e motivati – aggiunge l’Arma in una nota – sono stati destinati alle diverse stazioni su tutto il territorio, per garantire una presenza capillare e un presidio costante. Il loro intervento sarà fondamentale per intensificare le attività di prevenzione e contrasto ai reati, rafforzando la tutela delle comunità e le opportunità di dialogo con i cittadini”.